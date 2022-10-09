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9 октября, 10:25

Ещё 13 судов с зерном вышли из портов Украины

В Мининфраструктуры Украины сообщили о выходе ещё 13 судов с зерном из портов страны

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что из портов страны вышло ещё 13 судов с зерном. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"9 октября из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 13 судов с 230,7 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы… С начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", говорится в сообщении.

Среди них балкеры Argonaut, Ali A и Mehmet Bey, следующие в Индонезию, Ливан и Египет. Всего с начала работы "зернового коридора" украинские порты покинули 305 судов.

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"У нас все ходы записаны": Путин разнёс попытки Запада оправдаться за обман по вывозу зерна с Украины

22 июля в Стамбуле были подписаны договорённости по созданию коридора для экспорта украинской сельхозпродукции посредством Чёрного моря. Под документом поставили подписи представители РФ, Турции, Украины и ООН. Одним из важнейших аспектов зерновой сделки является то, что продовольствие должно поставляться в беднейшие страны. Ранее Владимир Путин уличил Запад в наглом обмане при вывозе зерна с Украины.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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