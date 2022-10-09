Ещё 13 судов с зерном вышли из портов Украины

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что из портов страны вышло ещё 13 судов с зерном. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"9 октября из портов Одесса, Южный и Черноморск вышли 13 судов с 230,7 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы… С начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", — говорится в сообщении.

Среди них балкеры Argonaut, Ali A и Mehmet Bey, следующие в Индонезию, Ливан и Египет. Всего с начала работы "зернового коридора" украинские порты покинули 305 судов.