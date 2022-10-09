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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 13:36
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30-летний футболист разбился в жутком ДТП

30-летний шотландский футболист Гэвин Стоукс разбился в ДТП

Гэвин Стоукс. Фото © Daily Record

Гэвин Стоукс. Фото © Daily Record

Шотландский футболист Гэвин Стоукс погиб в автокатастрофе, авария произошла в ночь с пятницы на субботу на кольцевой развязке в пригороде Глазго. Об этом сообщает Daily Record.

По данным издания, 30-летний спортсмен не справился с управлением. Его Mercedes GLC нашли вверх колёсами. Футболист находился внутри, он скончался на месте от полученных травм. Кроме Стоукса в ДТП никто не пострадал.

Гэвин Стоукс играл за ряд шотландских клубов ("Данди Юнайтед", "Килбирни Ладсайд", "Ирвин Медоу", "Аллоа Атлетик") и знаменит тем, что забил один из самых быстрых голов в истории. Играя в составе шотландского клуба "Мэрихилл", он забил гол с центра поля через 2,1 секунды после начала матча.

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Ирина Фальке
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