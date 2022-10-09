30-летний футболист разбился в жутком ДТП
30-летний шотландский футболист Гэвин Стоукс разбился в ДТП
Гэвин Стоукс. Фото © Daily Record
Шотландский футболист Гэвин Стоукс погиб в автокатастрофе, авария произошла в ночь с пятницы на субботу на кольцевой развязке в пригороде Глазго. Об этом сообщает Daily Record.
По данным издания, 30-летний спортсмен не справился с управлением. Его Mercedes GLC нашли вверх колёсами. Футболист находился внутри, он скончался на месте от полученных травм. Кроме Стоукса в ДТП никто не пострадал.
Гэвин Стоукс играл за ряд шотландских клубов ("Данди Юнайтед", "Килбирни Ладсайд", "Ирвин Медоу", "Аллоа Атлетик") и знаменит тем, что забил один из самых быстрых голов в истории. Играя в составе шотландского клуба "Мэрихилл", он забил гол с центра поля через 2,1 секунды после начала матча.
Ранее Лайф сообщал, что на 91-м году ушёл из жизни бывший врач "Локомотива" и сборной СССР по футболу Савелий Мышалов. С советской сборной он прошёл четыре чемпионата мира, две Олимпиады и два первенства Европы.