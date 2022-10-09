Кабмин расширил программу льготных кредитов на закупку приоритетной импортной продукции

Российский бизнес сможет использовать льготные кредиты в том числе и на оплату НДС, таможенных пошлин, проектировочных и пусконаладочных работ. Тем самым Правительство РФ расширило возможности программы по закупке компаниями приоритетной импортной продукции.

"Российские предприятия смогут направлять средства льготных кредитов, предназначенных для закупки приоритетной импортной продукции, не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин", — указано на сайте ведомства.

В правительстве ожидают, что решение позволит поддержать работу предприятий в условиях западных санкций. Сама программа была запущена ещё в мае 2021 года, льготные кредиты выдаются бизнесу по ставке не более 30% от ключевой ставки ЦБ РФ плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счёт субсидий из федерального бюджета.