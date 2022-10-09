В США назвали организаторов подрыва Крымского моста

The New York Times со ссылкой на источник заявляет, что организацией взрыва на Крымском мосту занимались украинские спецслужбы. В материале газета ссылается на чиновника из Киева.

"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства обсуждать взрыв, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", — пишет американское издание.

Журналисты напомнили о том, что официальных заявлений об ответственности за взрыв из Киева не поступало. Однако многие политики, которые неоднократно называли Крымский мост целью, не скрывали своей радости после ЧП.