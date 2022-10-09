В США назвали организаторов подрыва Крымского моста
NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины
Крымский мост. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
The New York Times со ссылкой на источник заявляет, что организацией взрыва на Крымском мосту занимались украинские спецслужбы. В материале газета ссылается на чиновника из Киева.
"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства обсуждать взрыв, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", — пишет американское издание.
Журналисты напомнили о том, что официальных заявлений об ответственности за взрыв из Киева не поступало. Однако многие политики, которые неоднократно называли Крымский мост целью, не скрывали своей радости после ЧП.
Аналогичное заявление сделала и газета The Washington Post. Корреспонденты утверждают, что за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об их причастности к взрыву изданию сообщил представитель правительства Незалежной.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина в связи с ЧП на Крымском мосту создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.