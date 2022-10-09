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9 октября, 07:43

В США назвали организаторов подрыва Крымского моста

NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

<p>Крымский мост. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

Крымский мост. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

The New York Times со ссылкой на источник заявляет, что организацией взрыва на Крымском мосту занимались украинские спецслужбы. В материале газета ссылается на чиновника из Киева.

"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства обсуждать взрыв, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", — пишет американское издание.

Журналисты напомнили о том, что официальных заявлений об ответственности за взрыв из Киева не поступало. Однако многие политики, которые неоднократно называли Крымский мост целью, не скрывали своей радости после ЧП.

Аналогичное заявление сделала и газета The Washington Post. Корреспонденты утверждают, что за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об их причастности к взрыву изданию сообщил представитель правительства Незалежной.

Появились спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

Появились спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

Утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина в связи с ЧП на Крымском мосту создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.

Оксана Попова

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