Устаревшая медицина: Когда опасны горчичники, банки и растирания спиртом

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская предупредила о последствиях лечения болезней с помощью народной медицины. В беседе с RT она напомнила, что эффективность применения горчичников и банок научно не доказана.

Горчичники, банки и паренье ног оказывают согревающий эффект на тело и стимулируют кровообращение, что заставляет организм мобилизовать собственные ресурсы и процессы. Однако в некоторых случаях такое лечение может оказать негативный эффект и даже навредить организму, подчеркнула эксперт.

"При повышении температуры в острой фазе ОРВИ и других инфекционных заболеваний дыхательных путей "горячие" процедуры могут создать дополнительную нагрузку на организм, только усугубляя воспаление. Применение банок, в свою очередь, может повредить кровеносные сосуды из-за механического втяжения кожи при вакуумном воздействии", — указала врач.

Растирание уксусом или спиртом грубо нарушает терморегуляцию организма и даже запрещено для детей. Температура кожи резко снижается, сосуды сужаются, что способствует дальнейшему повышению температуры тела. Также на горчичный порошок даже может появиться аллергия, а горячие процедуры и банки могут особенно навредить людям, страдающим гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В частности, вакуум- или каппинг-терапия опасна при обострении хронических заболеваний, доброкачественных и злокачественных опухолях. Мало кто знает, что банки также нельзя ставить при склонности к кровотечениям, а чтобы знать это наверняка, необходимо предварительно сдать анализ на свёртываемость крови", — добавила эксперт.