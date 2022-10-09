"Газпром" подаёт в Европу 42,4 млн кубометров газа в сутки через Украину

Российская энергетическая компания "Газпром" подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объёме 42,4 млн кубометров в сутки. Снабжение идёт через газоизмерительную станцию "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 9 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил журналистам представитель "Газпрома".