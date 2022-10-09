"Газпром" подаёт в Европу 42,4 млн кубометров газа в сутки через Украину
Российская энергетическая компания "Газпром" подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объёме 42,4 млн кубометров в сутки. Снабжение идёт через газоизмерительную станцию "Суджа".
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 9 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Как писал Лайф, Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжается. "Газпром" каждые сутки поставляет в Европу около 41,7 миллиона кубометров топлива через газоизмерительную станцию "Суджа", а вот транзит через станцию "Сохрановка" Украина прекратила.
ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV