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9 октября, 07:28

"Газпром" подаёт в Европу 42,4 млн кубометров газа в сутки через Украину

Российская энергетическая компания "Газпром" подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объёме 42,4 млн кубометров в сутки. Снабжение идёт через газоизмерительную станцию "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 9 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил журналистам представитель "Газпрома".

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Как писал Лайф, Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжается. "Газпром" каждые сутки поставляет в Европу около 41,7 миллиона кубометров топлива через газоизмерительную станцию "Суджа", а вот транзит через станцию "Сохрановка" Украина прекратила.

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ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV

Оксана Попова

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