Европейцы не смогли найти выход из энергокризиса на саммите в Праге

Европейцы не смогли найти выход из энергокризиса на прошедшем саммите Европейского политического сообщества, передаёт телеканал Das Erste.

"По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было — до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение", — говорится в итоговом сюжете о саммите в Праге.

Известно, что пока не будет введения потолка цен. Также сообщается, что страны изучают вопрос по совместным закупкам газа, однако для этого потребуется время. Ещё одним из озвученных предложений стало взять в долг у Брюсселя, однако против такой идеи высказались многие лидеры, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. Они считают, что новых долгов быть не должно и лучше расходовать фонд восстановления после коронавируса.

"Но, возможно, ещё всплывет совершенно другое прояснение — следующий саммит состоится всего через две недели: не в Праге — в Брюсселе", — заключил Das Erste.