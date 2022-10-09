Европейцы не смогли найти выход из энергокризиса на саммите в Праге
Das Erste сообщил о провале попыток Европы выйти из энергокризиса
Европейцы не смогли найти выход из энергокризиса на прошедшем саммите Европейского политического сообщества, передаёт телеканал Das Erste.
"По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было — до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение", — говорится в итоговом сюжете о саммите в Праге.
Известно, что пока не будет введения потолка цен. Также сообщается, что страны изучают вопрос по совместным закупкам газа, однако для этого потребуется время. Ещё одним из озвученных предложений стало взять в долг у Брюсселя, однако против такой идеи высказались многие лидеры, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. Они считают, что новых долгов быть не должно и лучше расходовать фонд восстановления после коронавируса.
"Но, возможно, ещё всплывет совершенно другое прояснение — следующий саммит состоится всего через две недели: не в Праге — в Брюсселе", — заключил Das Erste.
Как писал Лайф, канцлер Германии Олаф Шольц оказался под давлением других стран Евросоюза на прошедшем 7 октября в Праге саммите Европейского политического сообщества из-за позиции ФРГ по энергетике. Причиной подобной критики называют немецкий "защитный зонтик" в 200 миллиардов евро, с помощью которых немецкие власти намерены урегулировать энергетический кризис.
ТАСС / DPA / Nicolas Armer