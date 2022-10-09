МИД РФ: Киев пытается спровоцировать Кишинёв на силовые действия в Приднестровье

Киевские власти пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В апреле – июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Цель очевидна: попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия [в Приднестровье]", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что опасность эскалации ситуации вокруг Приднестровья сохраняется. По его словам, это связано с усилиями киевских властей "раскачать ситуацию в регионе".