Соцпартия Молдавии потребовала от властей должной реакции на атаку на Посольство РФ
Соцпартия Молдавии потребовала от властей страны должной реакции после того, как двор российского посольства забросали петардами и изрисовали ворота оскорбительными надписями в адрес Москвы.
"Партия социалистов требует от руководства Республики Молдова, Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Министерства внутренних дел Молдавии отреагировать на произошедшее в соответствии с законом и не допускать деградации ситуации", — заявили в партии.
Там подчеркнули, что антироссийские провокации в Молдавии и молчание со стороны официальных лиц грубо нарушают принципы международного права. Социалисты уверены, что недружественные выпады молдавских властей в адрес России лишь подстёгивают подобные экстремистские действия и вселяют чувство безнаказанности в их участников.
Напомним, в Молдавии задержали сорокалетнего мужчину, который бросил петарды во двор российского посольства, разрисовал краской ворота и выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес Москвы. Полиция предъявила ему обвинение в хулиганстве. Посольство РФ в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста, пояснив, что подобные враждебные акции происходят при попустительстве молдавских властей.