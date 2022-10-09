Соцпартия Молдавии потребовала от властей должной реакции на атаку на Посольство РФ

Соцпартия Молдавии потребовала от властей страны должной реакции после того, как двор российского посольства забросали петардами и изрисовали ворота оскорбительными надписями в адрес Москвы.

"Партия социалистов требует от руководства Республики Молдова, Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Министерства внутренних дел Молдавии отреагировать на произошедшее в соответствии с законом и не допускать деградации ситуации", — заявили в партии.

Там подчеркнули, что антироссийские провокации в Молдавии и молчание со стороны официальных лиц грубо нарушают принципы международного права. Социалисты уверены, что недружественные выпады молдавских властей в адрес России лишь подстёгивают подобные экстремистские действия и вселяют чувство безнаказанности в их участников.