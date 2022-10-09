Более 13 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта

Российское гражданство получили уже более 13 тысяч жителей Херсонской области, в очереди на получение стоят ещё десятки тысяч людей, сообщила замглавы региона Екатерина Губарева. Первые российские паспорта херсонцам выдали 11 июня.

"На сегодняшний день паспорта имеет более 13 тысяч жителей Херсонской области. В очереди ещё несколько десятков тысяч", — сказала она.

Некоторые населённые пункты Херсонской области скоро полностью завершат этот процесс, добавила Губарева. Те, кто не собирается получать новые паспорта, могут "беспрепятственно покинуть наши территории", напомнила она, но подчеркнула, что право на гражданство предоставляется абсолютно всем жителям.