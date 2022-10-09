Умер французский философ Бруно Латур

Сегодня ночью на 76-м году жизни умер французский социолог и философ, автор книг "Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию" и "Политика природы. Как привить наукам демократию" Бруно Латур. Трагичную новость объявила газета Le Monde со ссылкой на родных философа.

"Он (Бруно Латур. — Прим. Лайфа) являлся одним из самых выдающихся французских мыслителей своего поколения, который ушёл после долгой борьбы с тяжёлой болезнью", — говорится в сообщении издания.

Ранее в Новосибирске в возрасте 92 лет умер народный артист РСФСР, актёр театра Иван Ромашко. За свою жизнь он сыграл более ста ролей. Как отметили в местном музыкальном театре, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого советского периода, где бы не блистал артист.