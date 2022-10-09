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9 октября, 11:05

Умер французский философ Бруно Латур

Французский социолог и философ Бруно Латур умер в возрасте 75 лет

<p>Обложка © ТАСС / Picture alliance / Dpa</p>

Обложка © ТАСС / Picture alliance / Dpa

Сегодня ночью на 76-м году жизни умер французский социолог и философ, автор книг "Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию" и "Политика природы. Как привить наукам демократию" Бруно Латур. Трагичную новость объявила газета Le Monde со ссылкой на родных философа.

"Он (Бруно Латур. — Прим. Лайфа) являлся одним из самых выдающихся французских мыслителей своего поколения, который ушёл после долгой борьбы с тяжёлой болезнью", — говорится в сообщении издания.

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Николь Вербер

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