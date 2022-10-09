Первые после ЧП поезда перевезли по Крымскому мосту около шести тысяч пассажиров
С момента восстановления железнодорожного движения по Крымскому мосту уже прошло 13 поездов. В общей сложности они перевезли около шести тысяч пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Гранд сервис экспресс".
"С момента возобновления движения по мосту в Крым до полудня прошло восемь поездов (включая три поезда Анапа – Симферополь), из Крыма — пять. Перевезено порядка шести тысяч пассажиров", — рассказали перевозчики.
Кроме того, в компании подтвердили отправку из Крыма всех поездов, задержанных из-за происшествия на объекте. Там заверили, что движение электричек по данному участку возобновится уже сегодня, 9 октября, к 19:00.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. По последним данным, погибло три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста.
Telegram / "Телеграмма РЖД"