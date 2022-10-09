Первые после ЧП поезда перевезли по Крымскому мосту около шести тысяч пассажиров

С момента восстановления железнодорожного движения по Крымскому мосту уже прошло 13 поездов. В общей сложности они перевезли около шести тысяч пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Гранд сервис экспресс".

"С момента возобновления движения по мосту в Крым до полудня прошло восемь поездов (включая три поезда Анапа – Симферополь), из Крыма — пять. Перевезено порядка шести тысяч пассажиров", — рассказали перевозчики.