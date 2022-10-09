Песков назвал "победой здравого смысла" решение ОПЕК+ снизить добычу нефти
Решение стран – участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти демонстрирует "победу здравого смысла". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла", — подчеркнул представитель Кремля.
Он пояснил, что Вашингтон хочет протолкнуть свои решения любой ценой и пытается манипулировать запасами нефти. Поэтому России и странам ОПЕК+ приходится вести "сбалансированную, вдумчивую и плановую работу", занимая ответственную позицию по данному вопросу. "Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы", — подытожил Песков.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.