Песков назвал "победой здравого смысла" решение ОПЕК+ снизить добычу нефти

Решение стран – участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти демонстрирует "победу здравого смысла". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла", — подчеркнул представитель Кремля.