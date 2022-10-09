Британия задумалась о производстве новых гаубиц M777 специально для ВСУ

Британская компания BAE Systems допускает возможность возобновить производство ракетно-артиллерийских систем M777, которые весьма востребованы Украиной в ходе боевых действий. Об этом пишет газета Wall Street Journal. По её данным, сейчас производство вышеупомянутых гаубиц по неизвестным причинам прекращается.

"Компания заявила, что сейчас проводит переговоры относительно возобновления [производства] с американской армией, которая осуществляет программу создания оружия. Правительство США должно утверждать любые зарубежные продажи", — говорится в материале.

Интерес к приобретению гаубиц M777 прежде всего выразили государства Центральной Европы, а американская армия, как утверждает источник издания, пока не собирается пополнить ими свой запас. Согласно подсчётам аналитиков, BAE Systems потребуется около трёх лет, чтобы полностью возобновить производство M777, так как разработчикам нужны поставщики титана и лёгких компонентов гаубицы.