Замечены признаки подготовки ВСУ к штурму Запорожской АЭС
Рогов предупредил о высоком риске штурма Запорожской АЭС украинскими войсками
На сегодняшний день остаётся высокая вероятность штурма Запорожской атомной электростанции украинскими спецназовцами и десантом. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Учения [штурма ВСУ] проводились, мне известно как минимум о трёх учениях во второй половине сентября. С учётом того что свыше 450 человек [украинских спецназовцев] находятся в полной подготовке, десятки скоростных катеров подготовлены и десятки скоростных понтонных переправ, которые сами передвигаются через водные преграды, — всё это сделано не для того, чтобы устраивать соревнования по водным видам спорта", — сказал он.
Кроме того, также не сокращается и интенсивность обстрелов территории ЗАЭС. В результате последней атаки была повреждена последняя ЛЭП, которая соединяла АЭС с территорией, подконтрольной Киеву, добавил Рогов.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона.
ТАСС / Максим Никитин