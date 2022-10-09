На сегодняшний день остаётся высокая вероятность штурма Запорожской атомной электростанции украинскими спецназовцами и десантом. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Учения [штурма ВСУ] проводились, мне известно как минимум о трёх учениях во второй половине сентября. С учётом того что свыше 450 человек [украинских спецназовцев] находятся в полной подготовке, десятки скоростных катеров подготовлены и десятки скоростных понтонных переправ, которые сами передвигаются через водные преграды, — всё это сделано не для того, чтобы устраивать соревнования по водным видам спорта", — сказал он.