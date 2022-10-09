ВКС России нанесли удар по Иностранному легиону на острове Хортица
МО РФ: ВКС нанесли удары по наёмникам на острове Хортица и бригаде "Барс" МВД Украины
В ходе спецоперации на Украине Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации наёмников Иностранного легиона на острове Хортица и бригаде "Барс" МВД Украины в Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников Иностранного легиона на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе города Запорожье", — рассказал он на брифинге.
В Минобороны ранее сообщили, что на Николаевско-Криворожском направлении ВСУ за день потеряли более 240 бойцов. Конашенков подчеркнул, что украинские военные действовали силами трёх батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона Нацгвардии, который прибыл с Западной Украины.
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