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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 12:01
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ВКС России нанесли удар по Иностранному легиону на острове Хортица

МО РФ: ВКС нанесли удары по наёмникам на острове Хортица и бригаде "Барс" МВД Украины

В ходе спецоперации на Украине Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации наёмников Иностранного легиона на острове Хортица и бригаде "Барс" МВД Украины в Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников Иностранного легиона на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе города Запорожье", — рассказал он на брифинге.

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В Минобороны ранее сообщили, что на Николаевско-Криворожском направлении ВСУ за день потеряли более 240 бойцов. Конашенков подчеркнул, что украинские военные действовали силами трёх батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона Нацгвардии, который прибыл с Западной Украины.


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Unsplash

Оксана Попова
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