ВКС России нанесли удар по Иностранному легиону на острове Хортица

В ходе спецоперации на Украине Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации наёмников Иностранного легиона на острове Хортица и бригаде "Барс" МВД Украины в Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников Иностранного легиона на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе города Запорожье", — рассказал он на брифинге.