Подлодка "Магадан" с крылатыми ракетами "Калибр" прибыла на Тихоокеанский флот

Подводная лодка проекта "Магадан" Тихоокеанского флота прибыла в пункт базирования во Владивостоке, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подводная лодка проекта "Магадан" прибыла в пункт базирования во Владивостоке. Видео © Telegram / "МинОбороны России"

"Подлодка завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский Северным морским путём, преодолев более девяти тысяч морских миль", — говорится в сообщении ведомства.

С прибытием в родную гавань моряков поздравил командующий Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков. По возвращении личный состав команды встретили их семьи, родные и близкие, а также представители завода-изготовителя и ветеранских организаций.

"Магадан" для Тихоокеанского флота — третья дизель-электрическая подводная лодка, способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".