НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 12:00

Подлодка "Магадан" с крылатыми ракетами "Калибр" прибыла на Тихоокеанский флот

Подводная лодка проекта "Магадан" Тихоокеанского флота прибыла в пункт базирования во Владивостоке, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подводная лодка проекта "Магадан" прибыла в пункт базирования во Владивостоке. Видео © Telegram / "МинОбороны России"

"Подлодка завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский Северным морским путём, преодолев более девяти тысяч морских миль", — говорится в сообщении ведомства.

С прибытием в родную гавань моряков поздравил командующий Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков. По возвращении личный состав команды встретили их семьи, родные и близкие, а также представители завода-изготовителя и ветеранских организаций.

"Магадан" для Тихоокеанского флота — третья дизель-электрическая подводная лодка, способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

Российскую подлодку сопроводили корабль и вертолёт ВМС Франции

Российскую подлодку сопроводили корабль и вертолёт ВМС Франции

Кстати, ранее слухи об утилизации крупнейшего в мире атомного подводного ракетного крейсера "Дмитрий Донской" проекта 941 УМ "Акула" были опровергнуты. Как заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что подлодка якобы выведена из боевого состава флота, она будет решать боевые задачи в составе Военно-морского флота России ещё несколько лет.

Обложка ©

Telegram / "МинОбороны России"

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров