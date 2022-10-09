Подлодка "Магадан" с крылатыми ракетами "Калибр" прибыла на Тихоокеанский флот
Подводная лодка проекта "Магадан" Тихоокеанского флота прибыла в пункт базирования во Владивостоке, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Подводная лодка проекта "Магадан" прибыла в пункт базирования во Владивостоке. Видео © Telegram / "МинОбороны России"
"Подлодка завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский Северным морским путём, преодолев более девяти тысяч морских миль", — говорится в сообщении ведомства.
С прибытием в родную гавань моряков поздравил командующий Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков. По возвращении личный состав команды встретили их семьи, родные и близкие, а также представители завода-изготовителя и ветеранских организаций.
"Магадан" для Тихоокеанского флота — третья дизель-электрическая подводная лодка, способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".
Кстати, ранее слухи об утилизации крупнейшего в мире атомного подводного ракетного крейсера "Дмитрий Донской" проекта 941 УМ "Акула" были опровергнуты. Как заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что подлодка якобы выведена из боевого состава флота, она будет решать боевые задачи в составе Военно-морского флота России ещё несколько лет.
Telegram / "МинОбороны России"