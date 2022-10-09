Жителям Центральной России пообещали неделю золотой осени
Синоптик Тишковец пообещал жителям Центральной России ещё неделю золотой осени
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что золотая осень в Центральной России продлится ещё неделю. По словам синоптика, в ночь на понедельник стоит ожидать кратковременные дожди, а после — достаточно комфортную для октября погоду на протяжении всей недели.
"Ожидаются прохладные утренники с вероятностью очаговых туманов при минимальной температуре от нуля до пяти градусов, на почве местами возможны заморозки, а днём воздух будет прогреваться от 8 до 13 градусов тепла, что лишь чуть выше климатической нормы. И только в воскресенье, с приближением атлантического циклона, начнутся дожди", — рассказал он.
Однако такая погода не станет началом погружения в глубокую осень, что обычно происходит с 15 по 28 октября. По прогнозам, заморозков и первого снега придётся ждать чуть позже.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что октябрь не будет холодным ни в одном регионе РФ. По словам синоптика, особенно тёплая погода ожидается в Астраханской области и на Северном Кавказе.
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