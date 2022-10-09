Истребители ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-24

Самолёты-истребители ВКС РФ сбили украинский самолёт Су-24 и ударный вертолёт Ми-24 в районе Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщает в рамках брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.