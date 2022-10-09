Истребители ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-24
Самолёты-истребители ВКС РФ сбили украинский самолёт Су-24 и ударный вертолёт Ми-24 в районе Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщает в рамках брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в районе н.п. Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолёт Ми-24 в районе н.п. Миролюбовка Херсонской области", — сказал офицер.
А ранее ВКС РФ также сбили украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области. Украинскую авиацию успешно уничтожают и российские системы ПВО: накануне были сбиты 12 беспилотников ВСУ, включая один Bayraktar, вертолёт Ми-8 и ракеты HIMARS, которые украинская сторона выпустила по Антоновскому мосту.
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