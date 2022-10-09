Российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами HIMARS

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили склад ВСУ с более чем двумястами ракетами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураганов" в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатого в Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским РСЗО HIMARS, а также "Ураган", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, за минувшие сутки было уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской и Запорожской областях и на территории Донецкой Народной Республики.