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Опубликовано 9 октября 2022, 12:12
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Российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами HIMARS

Российские военные уничтожили пять складов ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили склад ВСУ с более чем двумястами ракетами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураганов" в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатого в Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским РСЗО HIMARS, а также "Ураган", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, за минувшие сутки было уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской и Запорожской областях и на территории Донецкой Народной Республики.

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Ранее в ходе специальной военной операции российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ. Также было поражено: 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника Украины в 174 районах.

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ТАСС / АР / Baderkhan Ahmad

Наталья Исакова
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