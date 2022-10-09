Войска России отбили атаки двух мотопехотных рот ВСУ на Андреевском направлении
Российские войска за сутки отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ на Андреевском направлении, сообщил в рамках ежедневного брифинга Минобороны РФ официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населённых пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области", — сказал Конашенков.
Также было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля ВСУ.
Кроме того, за сутки ВС России отразили все попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении. В контратаке бойцы Российских вооружённых сил уничтожили около ста украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
ТАСС / AP / Francisco Seco