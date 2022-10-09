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9 октября, 12:27

Войска России отбили атаки двух мотопехотных рот ВСУ на Андреевском направлении

Российские войска за сутки отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ на Андреевском направлении, сообщил в рамках ежедневного брифинга Минобороны РФ официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населённых пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области", — сказал Конашенков.

Также было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля ВСУ.

Российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами HIMARS

Российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами HIMARS

Кроме того, за сутки ВС России отразили все попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении. В контратаке бойцы Российских вооружённых сил уничтожили около ста украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

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ТАСС / AP / Francisco Seco

Ирина Фальке

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