Германия к зиме оденет бойцов ВСУ на 11 миллионов евро

Германия отправит очередной пакет помощи Украине в размере 11 миллионов евро. Как сообщает немецкий журнал Spiegel, в него войдут куртки, палатки и другое снаряжение, которое рассчитано на холодную погоду.

"В пакет поддержки входит 100 тысяч комплектов термобелья и другой зимней одежды, 100 обогреваемых палаток для экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные комплекты", — говорится в материале.

Вместе с тем издание утверждает, что Правительство Германии уже сформировало ещё один пакет помощи для Киева. Однако его содержание пока не раскрывается.