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Опубликовано 9 октября 2022, 12:20
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Германия к зиме оденет бойцов ВСУ на 11 миллионов евро

Spiegel: Германия отправит Киеву пакет военной помощи на 11 миллионов евро

Германия отправит очередной пакет помощи Украине в размере 11 миллионов евро. Как сообщает немецкий журнал Spiegel, в него войдут куртки, палатки и другое снаряжение, которое рассчитано на холодную погоду.

"В пакет поддержки входит 100 тысяч комплектов термобелья и другой зимней одежды, 100 обогреваемых палаток для экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные комплекты", — говорится в материале.

Вместе с тем издание утверждает, что Правительство Германии уже сформировало ещё один пакет помощи для Киева. Однако его содержание пока не раскрывается.

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Ранее сообщалось, что Франция может поставить Украине несколько САУ Caesar. Речь идёт о боевой технике, изначально заказанной Данией, некоторые единицы которой не соответствуют требованиям, выдвинутым заказчиком. Но сам Киев этот факт не волнует. Кроме того, Париж поставит Киеву буксируемые гаубицы TRF1. Стоит отметить, что они уже не состоят на вооружении французской армии и военными не используются.

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Наталья Исакова
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