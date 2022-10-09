Аксёнов сообщил об усилении мер безопасности на морском транспорте Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об усилении обеспечения безопасности на морском транспорте полуострова. По словам руководителя республики, его досмотром будут заниматься сотрудники полиции и транспортной безопасности.

"Досмотр транспортных средств и граждан проводится силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК "Крымские морские порты", — говорится в телеграм-канале политика.