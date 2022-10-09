Аксёнов сообщил об усилении мер безопасности на морском транспорте Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об усилении обеспечения безопасности на морском транспорте полуострова. По словам руководителя республики, его досмотром будут заниматься сотрудники полиции и транспортной безопасности.
"Досмотр транспортных средств и граждан проводится силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК "Крымские морские порты", — говорится в телеграм-канале политика.
На данный момент идёт организация стабильного движения по Крымскому мосту, а проехать сейчас по нему могут только легковые автомобили. Грузовой же транспорт должен пересекать пролив посредством парома "Лаврентий".
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами, а в Минэнерго заверили в отсутствии дефицита энергоресурсов. Также через пролив начали курсировать паромы для пассажирского и грузового транспорта.
ТАСС / Стрингер