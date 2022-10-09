Путин 10 октября проведёт совещание с Совбезом

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни не будет выступать с обращением к жителям страны. К слову, в прошлый раз он обратился к россиянам 21 сентября. Тогда речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер объявил частичную мобилизацию.