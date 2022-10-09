Путин 10 октября проведёт совещание с Совбезом
Песков: Путин 10 октября проведёт совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза", — сообщил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни не будет выступать с обращением к жителям страны. К слову, в прошлый раз он обратился к россиянам 21 сентября. Тогда речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер объявил частичную мобилизацию.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров