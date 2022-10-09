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9 октября, 12:19
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Путин 10 октября проведёт совещание с Совбезом

Песков: Путин 10 октября проведёт совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза", — сообщил пресс-секретарь главы государства.

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Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни не будет выступать с обращением к жителям страны. К слову, в прошлый раз он обратился к россиянам 21 сентября. Тогда речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер объявил частичную мобилизацию.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Оксана Попова

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