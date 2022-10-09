Минобороны РФ показало карту боевых действий на Украине на 9 октября

Минобороны РФ показало карту боевых действий в ходе выполнения задач специальной военной "Операции Z" на 9 октября.















В ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки лишились 200 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении, а также потеряли большое количество различной техники. Также Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации наёмников Иностранного легиона на острове Хортица и бригаде "Барс" МВД Украины в Запорожье.

Вооружённым силам России удалось отразить все попытки наступления ВСУ в Донецкой Народной Республике. В ходе спецоперации они уничтожили склад ВСУ с более чем 200 ракетами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураганов" в Николаевской области. Кроме того, самолёты-истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и Ми-24 в районе Николаевской и Херсонской областей.