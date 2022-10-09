В Минобороны сообщили о срыве попытки сосредоточения ВСУ в районе Новой Каменки
Российские военные сорвали попытку сосредоточения ВСУ в районе Новой Каменки Херсонской области, сообщил во время очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника", — сообщил он.
Также ВС РФ поразили пять колонн, живую силу и военную технику противника в районе населённых пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка, в ходе чего ВСУ потеряли два танка, 22 БМП и более 80 военнослужащих.
Ранее Минобороны показывало видео подготовки мобилизованных граждан в Сибири. В ближайшие дни они приступят к занятиям по стрельбе из танков и их вооружения.
ТАСС / Владимир Гердо