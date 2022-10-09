По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили

Движение по автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут осуществлять только легковые автомобили. Как рассказал глава региона Сергей Аксёнов, перевозка автобусов всех типов и большегрузных машин будет выполняться паромом.

"До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме", — написал он в телеграм-канале.