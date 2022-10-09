По Крымскому мосту временно будут пропускать только легковые автомобили
Аксёнов: На Крымский мост будут пускать только легковые автомобили до распоряжения
Движение по автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут осуществлять только легковые автомобили. Как рассказал глава региона Сергей Аксёнов, перевозка автобусов всех типов и большегрузных машин будет выполняться паромом.
"До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме", — написал он в телеграм-канале.
Аксёнов подчеркнул, что транспорт грузоподъёмностью до 3,5 тонны и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт Крым – порт Кавказ. Также он напомнил, что паромная переправа будет работать бесплатно.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами, а в Минэнерго заверили в отсутствии дефицита энергоресурсов. Также через пролив начали курсировать паромы для пассажирского и грузового транспорта.
ТАСС / EPA / STRINGER