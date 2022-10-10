НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 22:39

Рогов: Вооружённые силы Украины готовят провокации на некоторых ГЭС

Украинские военные готовят провокации на некоторых ГЭС и будут пытаться использовать для активных действий сухую погоду. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Нам известно, что режим в Киеве под руководством западных кураторов уже свыше трёх недель прорабатывает провокацию в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС", написал он в телеграм-канале.

В Запорожской области заявили, что Киев хочет устроить провокацию на ДнепроГЭС

В Запорожской области заявили, что Киев хочет устроить провокацию на ДнепроГЭС

Рогов предупредил, что существует вероятность контрнаступления украинских войск, такой вывод можно сделать в связи с тем, что на линии боевого соприкосновения отмечается активизация боевых действий. Он отметил, что стоит хорошая погода и ВСУ поспешат этим воспользоваться.

Именно предстоящая неделя может стать достаточно сложной, прогнозирует Рогов, поскольку враг "любит устраивать провокации под определённые даты и праздники".

Накануне Лайф писал, что ВСУ обстреляли прибрежную линию Энергодара из американских гаубиц M777. По словам Рогова, было зафиксировано не менее 16 прилётов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Юлия Коновалова
  • Новости
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров