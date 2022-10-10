Рогов: Вооружённые силы Украины готовят провокации на некоторых ГЭС

Украинские военные готовят провокации на некоторых ГЭС и будут пытаться использовать для активных действий сухую погоду. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Нам известно, что режим в Киеве под руководством западных кураторов уже свыше трёх недель прорабатывает провокацию в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС", — написал он в телеграм-канале.

Рогов предупредил, что существует вероятность контрнаступления украинских войск, такой вывод можно сделать в связи с тем, что на линии боевого соприкосновения отмечается активизация боевых действий. Он отметил, что стоит хорошая погода и ВСУ поспешат этим воспользоваться.

Именно предстоящая неделя может стать достаточно сложной, прогнозирует Рогов, поскольку враг "любит устраивать провокации под определённые даты и праздники".