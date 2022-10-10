Украинские офицеры-разведчики взяты в плен в Херсонской области
Стремоусов: На Андреевском направлении взяты в плен офицеры военной разведки Украины
Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен на Андреевском направлении. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР", — написал он в телеграм-канале, добавив, что ожидается видео их допросов.
Стремоусов сообщил также, что удалось сорвать попытку украинских военных произвести атаку в направлении села Борозенское. ВСУ понесли потери в виде трёх танков и пяти БМП, проинформировал он.
Ранее Стремоусов сообщил, что никаких прорывов противника в Херсонской области не предвидится: украинские войска намертво упёрлись в линию эшелонированной обороны.
ТАСС / AP / Frank Augstein