Украинские офицеры-разведчики взяты в плен в Херсонской области

Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен на Андреевском направлении. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР", — написал он в телеграм-канале, добавив, что ожидается видео их допросов.

Стремоусов сообщил также, что удалось сорвать попытку украинских военных произвести атаку в направлении села Борозенское. ВСУ понесли потери в виде трёх танков и пяти БМП, проинформировал он.