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9 октября, 22:20

Украинские офицеры-разведчики взяты в плен в Херсонской области

Стремоусов: На Андреевском направлении взяты в плен офицеры военной разведки Украины

Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен на Андреевском направлении. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР", — написал он в телеграм-канале, добавив, что ожидается видео их допросов.

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Стремоусов сообщил также, что удалось сорвать попытку украинских военных произвести атаку в направлении села Борозенское. ВСУ понесли потери в виде трёх танков и пяти БМП, проинформировал он.

Ранее Стремоусов сообщил, что никаких прорывов противника в Херсонской области не предвидится: украинские войска намертво упёрлись в линию эшелонированной обороны.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Иван Косицын

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