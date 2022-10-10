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9 октября, 21:51

"Стандартное раздолбайство": Медведев объяснил нюансы частичной мобилизации

Зампред Совбеза Медведев: Мобилизация в России проходит так, как она может проходить

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил ситуацию с проведением частичной мобилизации в России. По его словам, в этом процессе не обходится без раздолбайства. Своим мнением российский политик поделился в беседе с журналистом из Донбасса Наданой Фридрихсон, которая опубликовала его ответы в своём телеграме.

"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где её не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство", — заметил Медведев.

Главным в этом деле зампред Совбеза РФ считает тот факт, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это является залогом безусловной победы, подчеркнул Медведев.

Приостановка отправки мобилизованных из Орловской области продлена до 12 октября

Приостановка отправки мобилизованных из Орловской области продлена до 12 октября

Ранее сообщалось, что уже более 20 регионов России объявили о выполнении плана по частичной мобилизации. Кампания по призыву близится к завершению. Остальные субъекты РФ также сообщают о скором завершении необходимых мероприятий.

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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын

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