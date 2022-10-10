"Стандартное раздолбайство": Медведев объяснил нюансы частичной мобилизации

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил ситуацию с проведением частичной мобилизации в России. По его словам, в этом процессе не обходится без раздолбайства. Своим мнением российский политик поделился в беседе с журналистом из Донбасса Наданой Фридрихсон, которая опубликовала его ответы в своём телеграме.

"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где её не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство", — заметил Медведев.

Главным в этом деле зампред Совбеза РФ считает тот факт, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это является залогом безусловной победы, подчеркнул Медведев.