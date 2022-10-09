Приостановка отправки мобилизованных из Орловской области продлена до 12 октября

"Вчера я посетил учебные центры (в Нижегородской и Владимирской областях, в которых проходят подготовку призывники из Орловской области, разговаривал с самими ребятами и командирами воинских частей, у наших ребят созданы все необходимые условия для проживания и учебного процесса. Но новых призывников центры переподготовки принять пока не готовы", — написал Клычков в телеграм-канале.