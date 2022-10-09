Приостановка отправки мобилизованных из Орловской области продлена до 12 октября
В Орловской области приостановили отправку из региона частично мобилизованных до 12 октября включительно. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Вчера я посетил учебные центры (в Нижегородской и Владимирской областях, в которых проходят подготовку призывники из Орловской области, разговаривал с самими ребятами и командирами воинских частей, у наших ребят созданы все необходимые условия для проживания и учебного процесса. Но новых призывников центры переподготовки принять пока не готовы", — написал Клычков в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что раздача повесток в Орловской области продолжается, соответственно, все, получившие повестки, обязаны вовремя явиться в военкомат для подтверждения мобилизационной готовности.
Ранее Лайф сообщал, что список выполнивших план по мобилизации пополнился Ростовской областью, а также Курганской областью, где приостановили отправку мобилизованных граждан из-за наплыва добровольцев. Напомним, что одним из первых выполнил план по частичной мобилизации Крым, где повестку в том числе получил сын главы региона Сергея Аксёнова.
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