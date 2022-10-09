"За маму, за папу": Российская учительница насильно напоила школьника жидким мылом

В станице Отрадненской в Краснодарском крае учительница русского языка и литературы влила в рот школьнику жидкое мыло. Таким образом она решила наказать его за то, что тот матерился. Инцидент снял на видео один из учеников, ролик впоследствии распространился в Сети.

Кадры инцидента с учительницей и школьником. Видео © t.me/ghestkrd

На кадрах видно, что учительница держит восьмиклассника и вливает ему в рот мыло, приговаривая "за маму, за папу". Подросток затем бежит к раковине, выплёвывает мыло и промывает рот.

Инцидентом заинтересовались в Администрации Отрадненского района, там организовали проверку. Сама педагог пояснила, что конфликт случился после того, как она услышала от ученика матерную речь. По её словам, она в присутствии других учеников "рассказала ему историю о писателе Хемингуэе, которого за нецензурные слова мать заставляла мыть рот с мылом". Учитель в шуточной форме предложила ученику сделать то же самое, и тот согласился.

Сейчас и учительница, и директор школы уже уволились из учебного заведения. Родители мальчика не имеют претензий к школе, просят остановить проверку и не возбуждать в отношении педагога уголовное дело.