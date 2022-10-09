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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 21:59

Главы МИД Египта и Греции назвали соглашения между Ливией и Турцией незаконными

Министры иностранных дел Египта и Греции Самех Шукри и Никос Дендиас назвали незаконными подписанные между Правительством национального единства (ПНЕ) Ливии и Турцией соглашения о сотрудничестве в нефтегазовом секторе, которые, в частности, предполагают проведение совместной геологоразведки.

Сразу после подписания меморандума появился текст заявления главы базирующейся на востоке Ливии Палаты представителей Агилы Салеха, в котором он назвал "незаконным любое соглашение, подписанное кабмином Абделя Хамида Дбейбы, в связи с истечением срока его полномочий 24 декабря 2021 года".

"Мы подтвердили необходимость вывода всех иностранных сил и наёмников из Ливии, а также подчеркнули, что правительство в Триполи, чьи полномочия истекли, не имеет права заключать соглашения или меморандумы о взаимопонимании", — сказал Шукри на совместной со своим греческим коллегой пресс-конференции в Каире.

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В свою очередь Дендиас также отметил, что соглашение "противоречит принципам ООН". По его словам, Правительство национального единства Ливии давно прекратило своё существование, не представляет ливийский народ и не может подписывать или продлевать соглашения, касающиеся будущего страны.

Лайф напоминает, что в феврале на востоке Ливии был избран новым премьер-министром Фатхи Башага. Ранее он направил главе Правительства национального единства Ливии Абделю Хамиду Дбейбе письмо, в котором содержится требование сложить полномочия, чтобы избежать кровопролития и двоевластия в стране. В свою очередь Дбейба порекомендовал Башаге сосредоточить усилия на участии в выборах.

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Иван Косицын
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