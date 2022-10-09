Генпрокуратура и Минфин подали в суд на экс-оператора "Сахалина-1"

Генпрокуратура и Минфин Сахалина подали в суд на Exxon Neftegas Limited — бывшего оператора проекта "Сахалин-1". Это следует из данных суда о гражданских делах первой инстанции.

Первое заседание должно пройти 14 октября, истцами на нём выступят Генпрокуратура и Минфин региона, а ответчиком — Exxon Neftegas Limited. Третьими лицами по делу назначены Правительство Сахалинской области и региональное УФНС. В свою очередь ФССП области наложила арест на активы экс-оператора, следуя исполнительному листу от 27 сентября.