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9 октября, 18:54

Генпрокуратура и Минфин подали в суд на экс-оператора "Сахалина-1"

Генпрокуратура и Минфин Сахалина подали в суд на Exxon Neftegas Limited — бывшего оператора проекта "Сахалин-1". Это следует из данных суда о гражданских делах первой инстанции.

Первое заседание должно пройти 14 октября, истцами на нём выступят Генпрокуратура и Минфин региона, а ответчиком — Exxon Neftegas Limited. Третьими лицами по делу назначены Правительство Сахалинской области и региональное УФНС. В свою очередь ФССП области наложила арест на активы экс-оператора, следуя исполнительному листу от 27 сентября.

В Японии объяснили значимость проекта "Сахалин-1"

В Японии объяснили значимость проекта "Сахалин-1"

Ранее Владимир Путин перевёл имущество проекта "Сахалин-1" в собственность России. Для этого также был создан новый оператор.

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ТАСС / Олег Савин

Матвей Шандрыголов

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