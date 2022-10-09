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9 октября, 18:47

Три страны и два региона РФ: Бастрыкин доложил Путину о маршруте взорванной на Крымском мосту фуры

Бастрыкин доложил Путину о маршруте взорванного на Крымском мосту грузовика

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину информацию, известную силовикам о теракте на Крымском мосту на данный момент. По его словам, маршрут грузовика проходил через Грузию, Болгарию, Северную Осетию, Армению и Краснодарский край. Помимо того, удалось выяснить причастных к преступлению лиц.

Доклад Александра Бастрыкина Владимиру Путину. Видео © LIFE

"Установлены перевозчики лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории РФ", — добавил председатель СК.

Путин: Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины

Путин: Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины

Лайф писал, что Бастрыкин также доложил Путину о возбуждении в связи с ЧП на Крымском мосту дела по статье "Терроризм". Он отметил, что уже было допрошено много свидетелей.

Обложка ©

Кремль

Матвей Шандрыголов

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