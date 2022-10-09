Три страны и два региона РФ: Бастрыкин доложил Путину о маршруте взорванной на Крымском мосту фуры

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину информацию, известную силовикам о теракте на Крымском мосту на данный момент. По его словам, маршрут грузовика проходил через Грузию, Болгарию, Северную Осетию, Армению и Краснодарский край. Помимо того, удалось выяснить причастных к преступлению лиц.

Доклад Александра Бастрыкина Владимиру Путину. Видео © LIFE

"Установлены перевозчики — лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории РФ", — добавил председатель СК.