Бастрыкин доложил Путину о возбуждении дела о терроризме из-за подрыва Крымского моста
Из-за подрыва Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм", доложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину.
Доклад Александра Бастрыкина президенту России Владимиру Путину. Видео © LIFE
"Мы возбудили дело по части второй статьи 205 "Терроризм", и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая", — сказал глава СКР.
Поручения о проведении оперативно-разыскной деятельности уже даны ФСБ и МВД России, отметил Бастрыкин.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
LIFE