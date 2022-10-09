Бастрыкин доложил Путину о возбуждении дела о терроризме из-за подрыва Крымского моста

"Мы возбудили дело по части второй статьи 205 "Терроризм", и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая", — сказал глава СКР.