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9 октября, 17:44

Бахрейн и ОАЭ купили системы ПВО у Израиля

Wall Street Journal: Бахрейн и ОАЭ купили системы ПВО у Израиля

Бахрейн и ОАЭ купили у Израиля системы ПВО после того, как между странами был подписан мирный договор. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

"Израильские военные подрядчики подписали соглашения о поставке ОАЭ и Бахрейну продвинутых систем ПВО <...> Они заключили сделку о строительстве в Марокко фабрик по производству дронов <...> Они обсуждают продажу трём странам всего — от передовых радиолокационных технологий до систем кибербезопасности", — говорится в тексте публикации.

Кроме того, десятки дронов израильского производства может в ближайшее время приобрести Марокко. Издание подчёркивает, что возможным это стало после подписания мирного договора между Израилем и некоторыми арабскими странами в 2020 году. В их числе — ОАЭ, Марокко, Бахрейн и Судан.

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Ранее Лайф сообщал, что министр обороны Израиля Бени Ганц дал указание военным структурам приготовиться к росту напряжённости на северном направлении, на границе с Ливаном.

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ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Артур Белкин

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