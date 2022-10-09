Бахрейн и ОАЭ купили системы ПВО у Израиля

Бахрейн и ОАЭ купили у Израиля системы ПВО после того, как между странами был подписан мирный договор. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

"Израильские военные подрядчики подписали соглашения о поставке ОАЭ и Бахрейну продвинутых систем ПВО <...> Они заключили сделку о строительстве в Марокко фабрик по производству дронов <...> Они обсуждают продажу трём странам всего — от передовых радиолокационных технологий до систем кибербезопасности", — говорится в тексте публикации.

Кроме того, десятки дронов израильского производства может в ближайшее время приобрести Марокко. Издание подчёркивает, что возможным это стало после подписания мирного договора между Израилем и некоторыми арабскими странами в 2020 году. В их числе — ОАЭ, Марокко, Бахрейн и Судан.