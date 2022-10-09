Путин: Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту.

"Здесь сомнения нет — это теракт, который направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители и заказчики — спецслужбы Украины", — заявил Путин.

Как сообщил Бастрыкин, следователям уже удалось установить подозреваемых в организации подрыва грузового автомобиля. Помощь в его подготовке оказывали граждане РФ и зарубежных государств. Уголовное дело было возбуждено по статье "Терроризм". Силовики также установили маршрут следования грузовика, который передвигался из Болгарии через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.