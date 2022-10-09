На Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам

Запущено движение автомобилей по двум полосам на Крымском мосту, где накануне из-за диверсии обрушилась часть дорожного полотна. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и показал кадры данного участка.

На Крымском мосту открыто движение по двум полосам. Видео © t.me / Марат Хуснуллин

"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения", — написал он в телеграм-канале.