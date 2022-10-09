На Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам
Две полосы открыты для автомобилей на Крымском мосту после взрыва. Фото © t.me / Марат Хуснуллин
Запущено движение автомобилей по двум полосам на Крымском мосту, где накануне из-за диверсии обрушилась часть дорожного полотна. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и показал кадры данного участка.
На Крымском мосту открыто движение по двум полосам. Видео © t.me / Марат Хуснуллин
"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения", — написал он в телеграм-канале.
Теперь на машине по мосту можно будет проехать быстрее, добавил вице-премьер и поблагодарил специалистов, круглосуточно работающих на объекте. Хуснуллин подчеркнул, что обследование повреждённой части продолжается.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. По последним данным, погибло пять человек. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение легковых автомобилей по неповреждённой части моста. Автобусы и грузовики пока будут переправляться только на пароме. СК РФ возбудил уголовное дело, уже есть информация о водителе взорвавшегося большегруза.