Запуск российского спутника для Анголы Angosat-2 состоится 12 октября

Запуск телекоммуникационного спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября. Информацию подтвердили в "Роскосмосе".

"12 октября с Байконура взлетит "Протон-М", под обтекателем которого космический аппарат "Ангосат-2", — сообщает пресс-служба госкорпорации в Telegram.

Там уточнили, что в настоящее время специалисты "Роскосмоса" уже готовят ракету космического назначения к пуску.