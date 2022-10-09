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9 октября, 14:29

Запуск российского спутника для Анголы Angosat-2 состоится 12 октября

Запуск телекоммуникационного спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября. Информацию подтвердили в "Роскосмосе".

"12 октября с Байконура взлетит "Протон-М", под обтекателем которого космический аппарат "Ангосат-2", — сообщает пресс-служба госкорпорации в Telegram.

Там уточнили, что в настоящее время специалисты "Роскосмоса" уже готовят ракету космического назначения к пуску.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Ирина Фальке

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