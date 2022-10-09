Запуск российского спутника для Анголы Angosat-2 состоится 12 октября
Запуск телекоммуникационного спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября. Информацию подтвердили в "Роскосмосе".
"12 октября с Байконура взлетит "Протон-М", под обтекателем которого космический аппарат "Ангосат-2", — сообщает пресс-служба госкорпорации в Telegram.
Там уточнили, что в настоящее время специалисты "Роскосмоса" уже готовят ракету космического назначения к пуску.
Ранее Лайф сообщал, что Россия и Китай подписали соглашение о взаимном размещении навигационных станций. Три китайские измерительные станции будут построены в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.
ТАСС / Сергей Савостьянов