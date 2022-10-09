Тысячам немецких предприятий предрекли банкротство
Focus: Тысячи немецких предприятий останутся без света через полгода
Уже в скором времени Германию накроет волна банкротств. Из-за подскочивших цен практически все предприятия окажутся отключены от электроэнергии, пишет Focus Online.
"Самое позднее через полгода в тысячах местных предприятий отключится свет", — заявил глава немецкой Торгово-промышленной палаты Петер Адриан.
Причём из-за цен на энергию некоторые отрасли экономики уже начинает паниковать, для многих компаний процесс производства становится невыгодным. Так, по данным немецкого химического гиганта BASF, расходы на энергию во втором квартале этого года оказались выше затрат в сравнении с прошлым на 800 миллионов.
Ранее Лайф писал, что планы властей ФРГ экономить энергоносители могут рухнуть из-за упрямства немцев. Издание The Wall Street Journal пишет, что объёмы потребления снижаются в основном благодаря промпредприятиям. А обычные немцы продолжают активно расходовать газ и свет.
ТАСС / AP / Michael Probst