Тысячам немецких предприятий предрекли банкротство

Уже в скором времени Германию накроет волна банкротств. Из-за подскочивших цен практически все предприятия окажутся отключены от электроэнергии, пишет Focus Online.

Причём из-за цен на энергию некоторые отрасли экономики уже начинает паниковать, для многих компаний процесс производства становится невыгодным. Так, по данным немецкого химического гиганта BASF, расходы на энергию во втором квартале этого года оказались выше затрат в сравнении с прошлым на 800 миллионов.