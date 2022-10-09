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9 октября, 14:17

Минтранс привлечёт дополнительный флот для обеспечения перевозок через Керченский пролив

В Министерстве транспорта России сообщили, что ведомство привлечёт дополнительный флот для обеспечения перевозок через Керченский пролив между Краснодарским краем и Крымом.

"В настоящий момент ведётся работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады ряда политиков. В свою очередь в Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами, а в Минэнерго заверили в отсутствии дефицита энергоресурсов. Также через пролив начали курсировать паромы для пассажирского и грузового транспорта.

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Минтранс России

Матвей Шандрыголов

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