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9 октября, 14:11

Продажи туров в Крым возобновились

АТОР сообщил, что ситуация с туристами в Крыму стабилизировалась

Туроператоры Крыма начали получать новые заявки на отдых, а всплеск аннулирования туров закончился. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ситуация полностью нормализовалась.

"Туроператоры не отрицают, что вчера фиксировалось довольно существенное количество отмен туров, но только на ближайшие даты. Их количество у разных компаний не превышает 25% от совершённых бронирований на небольшую глубину. Есть и новые бронирования, в том числе на ближайшие даты", — сказано в сообщении.

Также указано, что все заезды осуществляются в плановом порядке. Как подчеркнул вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, "кризис миновал".

АТОР: В Крыму может находиться более 50 тысяч туристов

АТОР: В Крыму может находиться более 50 тысяч туристов

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова

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