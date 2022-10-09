Продажи туров в Крым возобновились

Туроператоры Крыма начали получать новые заявки на отдых, а всплеск аннулирования туров закончился. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ситуация полностью нормализовалась.

"Туроператоры не отрицают, что вчера фиксировалось довольно существенное количество отмен туров, но только на ближайшие даты. Их количество у разных компаний не превышает 25% от совершённых бронирований на небольшую глубину. Есть и новые бронирования, в том числе на ближайшие даты", — сказано в сообщении.

Также указано, что все заезды осуществляются в плановом порядке. Как подчеркнул вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, "кризис миновал".