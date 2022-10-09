"Пора бить тревогу!" : Немцы подсчитали, сколько смогут продержаться в случае войны

У Германии практически нет запасов вооружения из-за активной помощи и поддержки, которую страна оказывает Украине. Как подсчитали эксперты, оставшегося количества боеприпасов в случае войны хватит не более чем на два дня.

"У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в Бундестаге", — пишет портал Business Insider.

Из-за экономии обычных патронов существенно снизилось количество тренировок солдат, стали отменяться учения. Хотя запасы вооружения на складах не соответствуют регламенту НАТО, правительство ФРГ совсем не торопится что-либо делать для исправления ситуации. Для того чтобы пополнить запасы, просто не хватает оборонного бюджета. Однако, несмотря на собственное положение, государство и дальше продолжает помогать Киеву.

Причём это ещё не конец. Как заявил глава Ассоциации немецких промышленников в сфере безопасности и обороны Ханс Кристоф Ацподиен, если так будет продолжаться, ситуация может ухудшиться в разы.

"Наше положение только ухудшится, если мы продолжим передавать украинцам боеприпасы с наших складов, а правительство не начнёт размещать необходимые заказы на производство", — указал он.