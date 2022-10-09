Антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек

В Кишинёве сегодняшний митинг против роста цен и работы проевропейского правительства собрал около 60 тысяч человек. Об этом заявил один из лидеров протеста, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

"На митинг в Кишинёве собралось около 60 тысяч человек. Ещё шесть – девять тысяч человек не попали на протест, так как столкнулись с полицией, которая препятствовала проезду в Кишинёв на автобусах", — пояснил он.