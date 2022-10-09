Антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек
Массовый антиправительственный протест в Кишинёве. Фото © Telegram / "Salut Молдова"
В Кишинёве сегодняшний митинг против роста цен и работы проевропейского правительства собрал около 60 тысяч человек. Об этом заявил один из лидеров протеста, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.
"На митинг в Кишинёве собралось около 60 тысяч человек. Ещё шесть – девять тысяч человек не попали на протест, так как столкнулись с полицией, которая препятствовала проезду в Кишинёв на автобусах", — пояснил он.
Акция проходит перед зданиями администрации президента и парламента, однако из-за большого числа протестующих заполнены толпами и прилегающие к городскому центру улицы. Участники скандируют: "Долой Майю Санду!", "Правительство в отставку!", "Досрочные выборы!" С трибуны перед ними выступают депутаты парламента от партии "Шор" и Партии коммунистов Республики Молдова.
Напомним, в Молдавии уже несколько недель проходят акции протеста. Собравшиеся жители страны в ходе последней демонстрации требовали отставки президента страны Майи Санду и скандировали: "Америка, иди домой!" Сегодня митингующие в Кишинёве призывают правительство уйти в отставку и требуют досрочных выборов в парламент.