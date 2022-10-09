В Кишинёве проходит новый массовый антиправительственный протест
В Молдавии снова проходят акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и досрочных выборов в парламент. Кадрами из Кишинёва делятся очевидцы и сами активисты.
"В отставку! Долой Майю Санду!" — скандируют бодрые жители около президентуры в столице республики.
На митинге зачитывают требования протестующих. Отставка — самое безобидное. До сих пор никто из представителей власти не вышел к митингующим. Наряду с жителями страны в акции также принимают участие депутаты парламента от партии "Шор". Движение транспорта в центре столицы республики перекрыто.
"Друзья, досрочные парламентские выборы – это цель нашего протеста и наш шанс спасти страну от катастрофы. Если вам все равно, терпите дальше эту власть, а если вы действительно хотите перемены, приходите и протестуйте в воскресенье. Приходите, чтобы вернуть обратно нашу страну!", — написал лидер партии Илан Шор в соцсетях.
Активисты также хотят выпустить в небо на воздушных шарах картонную фигуру премьер-министра Натальи Гаврилицы. В руках пицца, которую она аппетитно поедала во время одного из прошлых митингов.
В Молдавии уже несколько недель проходят акции протеста. Собравшиеся жители страны в ходе последней демонстрации требовали отставки президента страны Майи Санду и скандировали "Америка, иди домой". Полиция даже пыталась мешать жителям страны приехать на акцию протеста в Кишинёв и блокировать автобусы с людьми.