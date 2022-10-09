В Кишинёве проходит новый массовый антиправительственный протест

В Молдавии снова проходят акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и досрочных выборов в парламент. Кадрами из Кишинёва делятся очевидцы и сами активисты.

Массовый антиправительственный протест в Кишинёве. Фото © Telegram / Молдавский Vагон

"В отставку! Долой Майю Санду!" — скандируют бодрые жители около президентуры в столице республики.

На митинге зачитывают требования протестующих. Отставка — самое безобидное. До сих пор никто из представителей власти не вышел к митингующим. Наряду с жителями страны в акции также принимают участие депутаты парламента от партии "Шор". Движение транспорта в центре столицы республики перекрыто.

"Друзья, досрочные парламентские выборы – это цель нашего протеста и наш шанс спасти страну от катастрофы. Если вам все равно, терпите дальше эту власть, а если вы действительно хотите перемены, приходите и протестуйте в воскресенье. Приходите, чтобы вернуть обратно нашу страну!", — написал лидер партии Илан Шор в соцсетях.

Массовый антиправительственный протест в Кишинёве. Фото © Telegram / Молдавский Vагон

Массовый антиправительственный протест в Кишинёве. Фото © Telegram / Salut Молдова

Массовый антиправительственный протест в Кишинёве. Фото © Telegram / Salut Молдова

Массовый антиправительственный протест в Кишинёве. Фото © Telegram / Salut Молдова

Массовый антиправительственный протест в Кишинёве. Фото © Telegram / Молдавский Vагон

Активисты также хотят выпустить в небо на воздушных шарах картонную фигуру премьер-министра Натальи Гаврилицы. В руках пицца, которую она аппетитно поедала во время одного из прошлых митингов.