Погибшая при подрыве Крымского моста пара из Петербурга снимала там фильм о Романовых

Погибшие на Крымском мосту петербуржцы Зоя С. и Эдуард Ч. приехали в регион на съёмки документального кино о семье Романовых. Как узнала редакция телеграм-канала "Mash на Мойке", они планировали пробыть на полуострове месяц.

Как рассказала подруга Зои, в Крыму у товарища пары Сергея был дом. Именно там семья планировала отдыхать и работать над документальным фильмом. Также они запланировали съёмки в Ливадийском дворце.