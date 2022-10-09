Погибшая при подрыве Крымского моста пара из Петербурга снимала там фильм о Романовых
Погибшие на Крымском мосту петербуржцы Зоя С. и Эдуард Ч. Фото © "Mash на Мойке"
Погибшие на Крымском мосту петербуржцы Зоя С. и Эдуард Ч. приехали в регион на съёмки документального кино о семье Романовых. Как узнала редакция телеграм-канала "Mash на Мойке", они планировали пробыть на полуострове месяц.
Как рассказала подруга Зои, в Крыму у товарища пары Сергея был дом. Именно там семья планировала отдыхать и работать над документальным фильмом. Также они запланировали съёмки в Ливадийском дворце.
У пары были большие планы. Будучи вместе десять лет, какое-то время назад они стали мужем и женой. Недавно супруги приобрели квартиру на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Работая популярным гидом, Зоя хотела также открыть интернет-галерею и продвигать современное искусство.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.