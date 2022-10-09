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9 октября, 13:10

Погибшая при подрыве Крымского моста пара из Петербурга снимала там фильм о Романовых

<p>Погибшие на Крымском мосту петербуржцы Зоя С. и Эдуард Ч. Фото ©<a href="https://t.me/mashmoyka/10398" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Mash на Мойке</a>"</p>

Погибшие на Крымском мосту петербуржцы Зоя С. и Эдуард Ч. Фото © "Mash на Мойке"

Погибшие на Крымском мосту петербуржцы Зоя С. и Эдуард Ч. приехали в регион на съёмки документального кино о семье Романовых. Как узнала редакция телеграм-канала "Mash на Мойке", они планировали пробыть на полуострове месяц.

Как рассказала подруга Зои, в Крыму у товарища пары Сергея был дом. Именно там семья планировала отдыхать и работать над документальным фильмом. Также они запланировали съёмки в Ливадийском дворце.

У пары были большие планы. Будучи вместе десять лет, какое-то время назад они стали мужем и женой. Недавно супруги приобрели квартиру на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Работая популярным гидом, Зоя хотела также открыть интернет-галерею и продвигать современное искусство.

Повреждённые взрывом и пожаром цистерны начали убирать с Крымского моста

Повреждённые взрывом и пожаром цистерны начали убирать с Крымского моста

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Оксана Попова

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