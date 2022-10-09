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9 октября, 13:00

Песков не сообщил, будет ли Путин обсуждать ЧП на Крымском мосту с Совбезом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вероятность обсуждения ситуации с Крымским мостом на предстоящем оперативном совещании главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

"Сообщим по итогам", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков предрёк плачевное будущее Европе в ближайшие 20 лет

Песков предрёк плачевное будущее Европе в ближайшие 20 лет

Совещание с Советом безопасности РФ президент проведёт 10 октября. В день подрыва Крымского моста Песков заявил, что в ближайшие дни Владимир Путин не планирует выступать с обращением к россиянам.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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