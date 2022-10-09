Песков не сообщил, будет ли Путин обсуждать ЧП на Крымском мосту с Совбезом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вероятность обсуждения ситуации с Крымским мостом на предстоящем оперативном совещании главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.
"Сообщим по итогам", — сказал представитель Кремля журналистам.
Совещание с Советом безопасности РФ президент проведёт 10 октября. В день подрыва Крымского моста Песков заявил, что в ближайшие дни Владимир Путин не планирует выступать с обращением к россиянам.
Обложка ©
ТАСС / Сергей Бобылев