Британский бренд Lamel отпраздновал подрыв Крымского моста подборкой "огненных" макияжей

Так, в аккаунте известного бренда появились аж три различных варианта мейкапов с использованием оранжевого (намекая на цвет пламени) карандаша. Стоит отметить, что Lamel был основан в 2012 году украинкой Натальей Яроменко, которая сейчас проживает в Лондоне. Возвращение Крыма в состав России, кстати, не помешало ей продолжать зарабатывать здесь деньги. Косметику Яроменко до сих пор можно найти, к примеру, в "Л’Этуаль" и "Золотом яблоке".