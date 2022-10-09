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9 октября, 13:04

Британский бренд Lamel отпраздновал подрыв Крымского моста подборкой "огненных" макияжей

Британский бренд Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста

<p>Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста. Фото © Скриншот Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / Lamel.cosmetics</p>

Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста. Фото © Скриншот Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / Lamel.cosmetics

Британский косметический бренд Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста. К слову, параллельно марка, которая открыто поддержала терроризм, продаётся в крупнейших российских сетях.

Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста. Фото © Скриншот Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / Lamel.cosmetics

Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста. Фото © Скриншот Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / Lamel.cosmetics

Так, в аккаунте известного бренда появились аж три различных варианта мейкапов с использованием оранжевого (намекая на цвет пламени) карандаша. Стоит отметить, что Lamel был основан в 2012 году украинкой Натальей Яроменко, которая сейчас проживает в Лондоне. Возвращение Крыма в состав России, кстати, не помешало ей продолжать зарабатывать здесь деньги. Косметику Яроменко до сих пор можно найти, к примеру, в "Л’Этуаль" и "Золотом яблоке".

"С днём "хлопка"! Сделали подборку макияжей для сегодняшнего празднования. Двумя словами — это поджог. Просто и эффектно", — гласят надписи в аккаунте бренда к публикации.

"Бальзам на наши сердца": Польские депутаты обрадовались подрыву Крымского моста

"Бальзам на наши сердца": Польские депутаты обрадовались подрыву Крымского моста

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. По последним данным, погибло три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста.

Наталья Исакова

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