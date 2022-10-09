Британский бренд Lamel отпраздновал подрыв Крымского моста подборкой "огненных" макияжей
Британский бренд Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста
Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста. Фото © Скриншот Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / Lamel.cosmetics
Британский косметический бренд Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста. К слову, параллельно марка, которая открыто поддержала терроризм, продаётся в крупнейших российских сетях.
Lamel опубликовал подборку макияжей "в честь" подрыва Крымского моста. Фото © Скриншот Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / Lamel.cosmetics
Так, в аккаунте известного бренда появились аж три различных варианта мейкапов с использованием оранжевого (намекая на цвет пламени) карандаша. Стоит отметить, что Lamel был основан в 2012 году украинкой Натальей Яроменко, которая сейчас проживает в Лондоне. Возвращение Крыма в состав России, кстати, не помешало ей продолжать зарабатывать здесь деньги. Косметику Яроменко до сих пор можно найти, к примеру, в "Л’Этуаль" и "Золотом яблоке".
"С днём "хлопка"! Сделали подборку макияжей для сегодняшнего празднования. Двумя словами — это поджог. Просто и эффектно", — гласят надписи в аккаунте бренда к публикации.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. По последним данным, погибло три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста.