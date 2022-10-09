Три случая, когда семье обязаны вернуть материнский капитал

Руководитель проектов сервиса "Актион госфинансы" Ольга Березина рассказала о трёх случаях, когда семье обязаны вернуть вложенный материнский капитал. Так, первый случай — ошибка при заполнении заявления на распоряжение средствами. Например, если вы указали сумму большую, чем первоначальный взнос по ипотеке.

"В этом случае деньги вернут автоматически в течение пяти банковских дней с даты переплаты", — приводит её слова "Газета.ру".

Также вернуть средства можно в том случае, если вы приобрели жильё по ДДУ (договору долевого участия) и он был расторгнут, застройщик обанкротился, либо участник договора отказался от сделки.

"Для возврата денег Фонд развития территорий (при банкротстве застройщика) или уполномоченный банк (при расторжении ДДУ) запросят в ПФР сведения об использовании участником ДДУ средств маткапитала и реквизиты счёта, на который необходимо перечислить деньги", — рассказала она.

Последний случай касается признания вашей сделки ничтожной или недействительной, однако подобное случается достаточно редко и будет рассматриваться судом в индивидуальном порядке, поэтому придётся потрудиться над доказательствами вашей правоты. Также доказывать надо факт обмана владельца капитала с целью обналичивания суммы.

При этом при любом из случаев деньги вернутся исключительно на счёт собственника в ПФР, где он и сможет снова ими воспользоваться.

"На практике ПФР не всегда автоматически открывает доступ гражданину к возвращенному мат. капиталу, тогда придётся обратиться в суд за восстановлением прав. Такие дела владельцы маткапитала выигрывают", — заключила она.